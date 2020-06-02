【專家點評】林嘉麒：大市有機會挾多浸殺熊

投資錯方向容易被夾死！恒指上周日均沽空比率22.2%，遠高於5月第三周的19.47%。尤其是上周五，全世界等特朗普對華言論，空軍嚴陣以待，恒指沽空比率由周四的10.962%，急升至19.51%，值得留意的是當日成交因MSCI指數調整大升至接近1,800億元(收市競價約1,000億成交)，即是當日恒指沽空金額高達350億元，短短一日恒指淡倉金額就增加了接近兩倍。

當空軍有十足把握的時候，但特朗普說好的制裁呢？特朗普上周記者會上宣布展開取消給予香港特殊地位的程序，限制對香港的高科技出口。在關稅、旅遊、貿易等廣泛事宜上，香港未來與中國只會獲得同樣待遇。他在會上還針對中國，範圍涵蓋香港、貿易、知識產權、新冠肺炎等，不過言詞空泛，只表示將會研究美國上市的中國企業，重要的是並沒有推翻已與中國簽訂的首階段貿易戰協議，當然未有重提向中國開徵關稅。

整個記者會算是雷聲大雨點少，對於投資者市場來說，沒有進一步驚嚇。既然看淡做錯了，淡友只好周一早上鳴金收兵，相信是大市半日成交達九百億元的原因。何況現時香港投資市場存在不明朗因素，長線投資者應該不會冒險入場。由此推斷，港股昨日做好的原因是平淡倉。昨日熊證重貨區見於23,700至24,000點，相信見熊殺熊的情況下，港股有機會再度挾上。

不過，長線不可以太樂觀。由於特朗普日後會對中國及香港會不時指指點點，最大目的是為自己連任造勢，因此投資者要有心理準備，在11月大選前，他就是港股的陰霾。再者，有分析指，特朗普會從中美貿易的戰場，轉而在金融領域打擊中國，資本市場是開端，終極戰場是金融支付體系，衝擊人民幣兌換美元的局面。

美國一旦限制中港金融公司不可與美元兌換計價，問題就變得非常大，會對香港及在海外的中資企業融資造成巨大影響。事實上，特朗普在記者會上有提到，為了保護美國投資者，已指示團隊在金融市場上，研究在美國上市的中國企業之不同手法。而美國針對中資概念股的調查，其企圖就是為了引發中國國內銀行系統風險，而美國一直主導着全球化金融的利益生態圈。

港股長線要擔心，短線月內或可先受惠「資金市」。內地6月將要面對大額流動性到期。本月6日、19日共有7,400億元MLF到期，而近期合計又有6,700億元逆回購到期，總共回籠量高達1.41萬億元。上月市場曾憧憬過LPR利率下調，但最後維持不變。兩會後，內地將更注意經濟發展，而事實上融資利率還有下調的空間，所以降息會是月內的焦點，同時也大大增加降準的可能性，對中港股市均有利。恒指近日已回到5月22日的下跌裂口位置，由於裂口較大，相信未必是短期可完全回補，估計24,200阻力明顯，屆時就會行人止步。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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