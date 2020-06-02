【專家點評】陳蓓敏：中國鐵塔績佳　前景可期

剛過去的周末，美國多個州份城市發生示威暴力事件。有些州份實施宵禁，和有軍隊協助警方維持治安，在30個城市，拘捕約1,500人。縱使能短時間平亂，也不能抹去世代種族矛盾。華爾街只着眼經濟重啟，聯儲局無限量化寬鬆政策，任何危機，對華爾街投資者都是商機。上周五雖然特朗普宣稱將啟動撤銷香港部分特殊貿易待遇程序，因缺乏細節，市場對此採觀望態度。道指牛皮，反之納指表現亮麗，上周五高收9,500點水平。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有阿里巴巴)

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