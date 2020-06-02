【專家點評】陳蓓敏：中國鐵塔績佳 前景可期
2020年06月02日 09:00
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剛過去的周末，美國多個州份城市發生示威暴力事件。有些州份實施宵禁，和有軍隊協助警方維持治安，在30個城市，拘捕約1,500人。縱使能短時間平亂，也不能抹去世代種族矛盾。華爾街只着眼經濟重啟，聯儲局無限量化寬鬆政策，任何危機，對華爾街投資者都是商機。上周五雖然特朗普宣稱將啟動撤銷香港部分特殊貿易待遇程序，因缺乏細節，市場對此採觀望態度。道指牛皮，反之納指表現亮麗，上周五高收9,500點水平。
中國公布5月財新中國製造業採購經理指數(PMI)為50.7，較上月為佳，且重返50以上擴張水平。官方的PMI稍微下跌至50.6，較前月低0.2。踏入六月，投資者密切關注中概股回流新貴，先有網易，後有京東，阿里巴巴(09988)昨日做好，升4.3%，重返200元大關以上。現價仍見吸引。恒指昨日裂口高開，收報23,732點，正處於多條移動平均線區域。過去數天，恒指表現應淡不淡，理應可看好些，或重複五月走勢，於22,800至24,800點上落。
中國鐵塔(00788)去年盈利升97%，股東應佔溢利52.22億元人民幣。公司擁有龐大的站址資源，在國內市場具有硬件上的優勢，受惠移動通訊5G發展，以及市政府加強新型基礎設施建設。工信部明言年底全國5G基站數目超60萬個，有利中國鐵塔，首季業績增長一成。建議低吸，目標價1.78港元，向下止蝕1.45元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有阿里巴巴)
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