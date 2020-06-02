港股受制兩萬四關　領展飆3%　風電股落鑊

港股升幅擴至262點，高見23,995點，惟逼近兩萬四關有阻力，暫升幅收窄至百餘點。國企指數一度倒升，主板成交280億港元。

騰訊及友邦保險兩大重磅股撐市，股價漲1.4%及2.6%，合共貢獻恒指過百點。領展績後有追捧，股價再飆3%；香港交易所及滙豐控股齊升約1%，合力推高大市。

手機設備股逆市捱沽，舜宇光學跌1.8%，是表現最差藍籌；瑞聲科技、比亞迪電子及丘鈦科技跌1%至1.3%；中興通訊跌0.5%。

華電福新獲母公司提私有化，股價飆57%。其他風電股都炒起，摩根大通指龍源電力及大唐新能源亦有機會被私有化，股價齊飆10%；中國高速傳動升3.5%。

【09:20】騰訊友邦撐市 領展漲近3%

港股開市靠穩，恒生指數升59點或0.25%，報23,792點；國企指數低開4點，報9,829點。

藍籌股個別發展，領展升2.7%表現最佳；友邦保險升2.5%緊隨其後；香港交易所破頂，股價升0.8%報285港元。萬洲國際跌2.2%，是表現最差藍籌。

騰訊升1.6%合力撐市，開市報436元。阿里巴巴及美團點評偏軟，開市齊跌0.6%。

華電福新獲母公司提私有化，股價飆55%，報2.35元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626