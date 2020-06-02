【全球攬炒】南美「一哥」今年經濟恐收縮6.25%

南美「一哥」巴西下調今年經濟增長及通脹預測，該國央行發表調查報告顯示，分析師將該國今年經濟增長預測，由此前的收縮5.89%，進一步下調至收縮6.25%，並維持明年經濟增長3.5%不變。

至於巴西的通脹預測，則由此前的1.57%降至1.55%，遠低於政府設定今年通脹管控目標中值4%，亦低於今年2.5%增長目標的下限。分析還估計，明年通脹由3.14%，下調至3.1%，較明年管控目標中值3.75%還要低。

基準利率方面，報告預期截至今年底前，該國的基準利率將由目前的3厘，削至2.25厘；明年底將提升至3.38厘。

匯率方面，分析料今年底前，巴西貨幣雷亞爾匯率兌每美元將維持在5.4水平，至明年底將升至5.08水平。

外貿方面，分析師預測，巴西今明兩年外貿順差將分別維持在455億及450億美元。而今年外國直接投資額將由此前估計的650億美元，降至640億美元。明年外國直接投資額將達750億美元，低於此前的760億美元。

該報告由巴西一主要金融機構將100多名分析師的意見所匯集而成。

巴西政府於5月13日將今年經濟增長預測，由增長0.02%，下調至收縮4.7%，而世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)則分別預測巴西今年經濟將萎縮5%及5.3%。

巴西作為「金磚五國」之一、更是拉丁美洲最大經濟體，同時亦為目前受疫情影響最深的國家，經濟一旦崩潰，後果可大可小。

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