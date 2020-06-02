【專家點評】麥嘉嘉：金蝶國際雲業務可捧
2020年06月02日 10:24
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環球經濟重啟進展良好，美國供應管理協會(ISM)周一公布的5月製造業指數亦見改善，由4月份的11年低位41.5，反彈至43.1，雖然仍低於50，但數字反映當地經濟最差的時候已過。
美中兩國的緊張關係未進一步惡化，避險需求稍退，市場資金流動成後市上升動力重要因素，中國特殊時期要「放水養魚」，不會搞「大水漫灌」，港股雖不缺水，但亦不是水源氾濫，恒生指數阻力在24,800點。
中概股回歸有助帶動港股的資金流，京東及網易將在港交所作第二次上市，增強對外資和內地投資者的吸引力。內地第二大遊戲開發商網易(09999)招股，其首季收入中有135億元人民幣來自網絡遊戲，比重高達79%；其對手騰訊控股(00700)首季收入372億元來自網絡遊戲，比重僅35%。
這只巨型新股主打大型多人在綫角色扮演遊戲(MMORPG)，在海外遊戲收入佔遊戲收入比重10%。每股定價最高暫時為126元，以一手100股計，入場費12,727元，集資最多249港元，相當於去年阿里巴巴(09988)在港集資額的約兩成。是次上市招股活動全部採用無紙化，不設紙張表格認購申請，而參考其美股預託證券(ADR)周一升3.8%，報379.59美元。以每份ADR相當於25股普通股計算，相當於每股約118.4元，即上限定價較美股現價有6.4%溢價。暫時港股定價上限相對美股出現溢價，但最終仍要視乎掛牌前一日的港美差異，因此有興趣認購的散戶，需留意近幾日美股走勢。
板塊方面，中國工信部將從五方面入手推動雲計算產業快速發展，推動雲計算與5G、工業互聯網、大資料、人工智慧、區塊鏈等技術融合創新。中國是全球第二大雲計算市場，根據Canalys2019年第4季資料，中國雲基礎建設支出約為33億美元，其中阿里雲佔46.4%，騰訊雲佔18.0%，百度雲佔8.8%。預計在2020年，中國雲計算市場約為美國的十分之一。
美國亞馬遜AWS稱霸全球，其次是微軟Azure，排在第三的是谷歌雲(Google Cloud)，全球三大雲服務商佔全球約6成市場份額。根據Canalys 2020年首季資料，全球雲基礎建設支出約為310億美元，同比增長34.5%。
投資者可關注雲計算產業鏈，若想享受雲計算產業長線增長，可考慮買入標的資產以雲計算發展企業的基金或ETF，例如Global X雲計算ETF(CLOU.US)，以達至長期資本增值目標。
個股方面，金蝶國際(00268)雲業務錄得13 億元人民幣，同比增長54.7%，是營收增速的主力。雲業務佔公司營收總比重為60%。主要得益於蒼穹上線兩年後開始發力貢獻，以及金蝶雲星空進入穩定高增速狀態。股價整固後已突破前頂，中長線前景看俏。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)
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