【專家點評】麥嘉嘉：金蝶國際雲業務可捧

環球經濟重啟進展良好，美國供應管理協會(ISM)周一公布的5月製造業指數亦見改善，由4月份的11年低位41.5，反彈至43.1，雖然仍低於50，但數字反映當地經濟最差的時候已過。

美中兩國的緊張關係未進一步惡化，避險需求稍退，市場資金流動成後市上升動力重要因素，中國特殊時期要「放水養魚」，不會搞「大水漫灌」，港股雖不缺水，但亦不是水源氾濫，恒生指數阻力在24,800點。

板塊方面，中國工信部將從五方面入手推動雲計算產業快速發展，推動雲計算與5G、工業互聯網、大資料、人工智慧、區塊鏈等技術融合創新。中國是全球第二大雲計算市場，根據Canalys2019年第4季資料，中國雲基礎建設支出約為33億美元，其中阿里雲佔46.4%，騰訊雲佔18.0%，百度雲佔8.8%。預計在2020年，中國雲計算市場約為美國的十分之一。

美國亞馬遜AWS稱霸全球，其次是微軟Azure，排在第三的是谷歌雲(Google Cloud)，全球三大雲服務商佔全球約6成市場份額。根據Canalys 2020年首季資料，全球雲基礎建設支出約為310億美元，同比增長34.5%。

投資者可關注雲計算產業鏈，若想享受雲計算產業長線增長，可考慮買入標的資產以雲計算發展企業的基金或ETF，例如Global X雲計算ETF(CLOU.US)，以達至長期資本增值目標。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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