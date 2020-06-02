新冠肺炎：智能手機首季銷量插兩成　iPhone賣少365萬部

新冠肺炎疫情肆虐全球，國際市場調研機構Gartner發表報告指出，今年首季全球智能手機銷量按年大跌20.2%，主要由於疫情大流行，經濟不確定，導致消費者降低對非必要產品的支出。

Gartner高級研究分析師Anshul Gupta表示，疫情令智能手機市場經歷有史以來最嚴重的下滑。大部分領先的內地品牌及蘋果公司(Apple Inc.)，都因其在內地的工廠臨時關閉而受到影響，消費者的消費支出也因為疫情而減少。

當中，三星、華為及Oppo的智能手機銷量齊錄得雙位數跌幅，分別跌22.7%、27.3%及19.1%，而Apple iPhone亦跌8.2%，五大智能手機製造商中，只有小米錄得升1.4%。

雖然今年首季三星的智能手機銷量下滑至約5,533.3萬部，但其市場份額仍達18.5%，仍為市場「一哥」。而華為銷量跌至4,249.9萬部，市佔率達14.2%，排名第二。

至於iPhone銷量由去年首季的4,456.9萬部，降至今年首季的4,092萬部，減少365萬部，市佔率達13.7%，排行第三。報告指出，雖然Apple不像華為、Oppo或Vivo般依賴內地市場，但公司面臨供應限制和門店關閉的問題，對2020年第一季iPhone的銷售產生負面影響。

Gartner研究副總裁Annette Zimmermann預期，假設未有發生疫情，估計iPhone的首季銷量可達到創紀錄新高的水平。然而，由於疫情令供應鏈中斷和消費者支出下降，阻止了有關的升勢。公司積極通過在線商店為客戶提供服務，加上3月底產量恢復到接近正常水平，有助於恢復之前良好的勢頭。

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