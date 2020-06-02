港股格局：陳炳強指下一阻力位在24800點

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，美國5月ISM製造業指數由11年低位回升，市場憧憬經濟最差的階段可能已經過去，但要留意相關數據仍處於50以下的萎縮水平，確認見底或言之過早。雖然新冠肺炎始終有一日會過去，經濟重啟亦會出現，但中美兩國關係仍然緊張，美國經濟好轉未必可惠及中、港。

至於港股周一(1日)顯著回升，只是因為壞消息「無咁壞」，或由於資金挾淡倉所致，後市上升動力存疑。技術上，恒指已升穿23,500點阻力，短線留意能否企穩其上，下一阻力在24,800點，當指數升至該水平，投資者宜審慎行事。

有消息指，油組及非油組產油國的視像會議，將提前至本周四舉行，主要討論是否將目前的減產協議延長1至2個月。陳認為，成事機會頗大，但除非有進一步減產，否則料刺激作用不大。雖然環球經濟回暖，有望帶動石油需求，但油價升至35美元水平，已大部分反映相關利好因素，油價上升空間不大，現水平追入石油板塊值博率不高。

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