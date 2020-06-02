中資股派息飆兩成　人民幣迎來貶值壓力？

每年6、7月是香港上市公司派息旺季，據彭博數據顯示，由於香港上市中資企業分紅派息規模顯著上升，人民幣將面臨更大的季節性購匯壓力。

彭博對香港上市中資企業公布的派息方案匯總顯示，2019年度對港股股東分紅派息總額按年增長超過兩成，至約578億美元。與今年首4個月銀行代客售匯的月均水平1,262億美元相比，規模接近一半，可見外匯需求規模對境內匯市而言甚大。

截至上周五(5月29日)數據，共有448家符合條件的中資港股計劃於今年5至9月間派息，其中6及7月為高峰期，分別有154和184家公司派發。以各公司港股流通股和已公布的每股派息計算派息總量，今年派息總量達近4,481億港元，這較去年可比口徑約3,658億港元水平大幅增長。

中美關係惡化已令人民幣貶值情緒升溫，中資港股為分紅籌款而購匯的需求上升，令人民幣面臨額外沽壓。雖然少數有海外收入的企業可動用自有外匯資金派息，但部分資金缺口仍需通過購匯滿足。如果再有負面事件衝擊，人民幣短期破位的風險將有上升。

德國商業銀行資深新興市場經濟學家周浩認為，分紅購匯肯定是個問題，以當前中美關係等發展來看，人民幣兌每美元短期可能在7.10附近波動。不過，他指人民幣雖然面臨短期貶值壓力，但從今年以來整體供求來看，總體還是淨結匯，人民幣要跌破7.20需要有新的衝擊推動，例如中美一方撕毀貿易協議。

離岸人民幣(CNH)兌每美元今年以來已值約2%，上周一度追平歷史低位7.1965；最新報7.1312，每百港元兌約91.4元人民幣。

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