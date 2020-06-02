港元拆息︰1個月續降至0.87厘
2020年06月02日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再降至0.14厘；1星期跌至0.36厘；與樓按相關的1個月又跌穿1厘，報0.87厘，連跌三日；3個月報1.13厘。
2/6/2020
隔夜 0.14476厘
1星期 0.36786厘
2星期 0.64054厘
1個月 0.87143厘
2個月 1.03179厘
3個月 1.13089厘
6個月 1.37875厘
12個月 1.56768厘
1/6/2020
隔夜 0.23369厘
1星期 0.50500厘
2星期 0.83321厘
1個月 1.01036厘
2個月 1.09857厘
3個月 1.19857厘
6個月 1.42304厘
12個月 1.58036厘
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