港元拆息︰1個月續降至0.87厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再降至0.14厘；1星期跌至0.36厘；與樓按相關的1個月又跌穿1厘，報0.87厘，連跌三日；3個月報1.13厘。

2/6/2020

隔夜 0.14476厘

1星期 0.36786厘

2星期 0.64054厘

1個月 0.87143厘

2個月 1.03179厘

3個月 1.13089厘

6個月 1.37875厘

12個月 1.56768厘

1/6/2020

隔夜 0.23369厘

1星期 0.50500厘

2星期 0.83321厘

1個月 1.01036厘

2個月 1.09857厘

3個月 1.19857厘

6個月 1.42304厘

12個月 1.58036厘

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