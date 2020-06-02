港元拆息︰1個月續降至0.87厘

2020年06月02日 11:19
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再降至0.14厘；1星期跌至0.36厘；與樓按相關的1個月又跌穿1厘，報0.87厘，連跌三日；3個月報1.13厘。
    2/6/2020
    隔夜 0.14476厘
    1星期 0.36786厘
    2星期 0.64054厘
    1個月 0.87143厘
    2個月 1.03179厘
    3個月 1.13089厘
    6個月 1.37875厘
    12個月 1.56768厘
    1/6/2020
    隔夜 0.23369厘
    1星期 0.50500厘
    2星期 0.83321厘
    1個月 1.01036厘
    2個月 1.09857厘
    3個月 1.19857厘
    6個月 1.42304厘
    12個月 1.58036厘
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