【高盛推介】騰訊跑贏大市 資金流入淡倉
2020年06月02日 11:20
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股連續第3日上升，周二(2日)曾升1.63%，高見436港元，升幅明顯高於恒指以及其他科技股。事實上，騰訊近日跑贏大市，過去1個月升近8%，反觀恒指只上升約1%。
騰訊近日明顯跑贏大市，吸引資金流入其淡倉，以捕捉股價調整，以過去5個交易日計，騰訊認沽證及熊證共有約3,200萬元流入，是同期第二多資金流入的相關資產。
投資者如計劃部署騰訊認沽證，現時市場上貼價產品的選擇不多，可留意少數貼價騰訊沽證(11048)，行使價405.88元，2020年11月23日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、行使價400至434元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
另外，行使價400及381元附近、8月份到期的中短期價外證是現時市場上最熱門的兩款條款，投資者如計劃部署這兩種條款的產品，可留意當中槓桿最高的騰訊沽證(22884)及沽證(27202)，都是相近條款產品中槓桿最高。尤其是沽證27202，，行使價381.61元，2020年8月24日到期，實際槓桿10.6倍，價外高槓桿、相近條款產品中槓桿最高。至於沽證22884，行使價399.8元，2020年8月24日到期，實際槓桿9.8倍。
相反，投資者如看好騰訊的短線走勢，可留意市場上最貼價、最高槓桿的牛證(51318)，收回價425.39元，行使價422.89元，換股比率100，槓桿比率34.8倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！