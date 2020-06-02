【理財百科】龔成：如何在3年內儲夠錢結緍？

今日(2日)跟大家談談一個理財個案。

這是一個目標在3年內儲夠錢結婚的讀者，今年23歲，是一名自由工作者，足球教練加保險經紀。月入平均1.5萬港元，現只有3.5萬元儲蓄。因想26歲結婚，所以呢幾個月都學人買股票。

筆者的分析：

如想26歲儲到數十萬元，因為你已23歲，就算加上投資回報，那就要每年儲10萬元。由於時間短，投資所帶來的複息回報未明顯，所以儲蓄是重點。

你是自由工作者，若果有時間，宜多閱讀及上課，吸收理財投資知識。另外，由於你的初期資金不足，所以要多儲錢，沒有種子就無法種出大樹，所以你要想方法增加收入。

足球教練，筆者並不熟悉，但身邊有不少朋友都做保險經紀，年薪百萬的也有不少，所以花多點時間在這行發展，對你來說都是一很突破，你23歲，相信很有前途的。

你可以利用月供股票，以每月投入相同金額的模式，去不斷累積股票，這方法可以減少一次過在高位買入的風險，是很適合你的。

另外，這一刻的重點是儲蓄，沒有初期資金就無法錢搵錢，所以你要開源節流，可能要辛苦幾年，但相信進入軌道後，之後的路就會較易行。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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