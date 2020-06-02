【瑞通推介】友邦升2%　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國製造業活動由11年低位反彈，令市場對經濟重啟感樂觀，抵銷了美國大規模示威活動和中美關係轉趨緊張的憂慮，道指隔晚收報25,475點，升91點或0.4%。

恒指周一(6月1日)最多升844點，收報23732點，大漲771點或3.3%，收復10天及50天線，中止3日跌勢。周二(6月2日)早段再升逾百點，上試兩萬四阻力。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.6億元，反映投資者看淡後市將重拾跌勢。周一其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價23,900至23,999點。

美團點評周一低開後逐步回升，最終以全日最高位150元收市，升2.25%，連日創上市新高，兼維持200億元以上的高成交，是最活躍港股。周二早段略回，於150元關之下整固，但14日RSI續處超買水平。該股周一沽空額接近22億元，較上周五(5月29日)超過85億元沽空額大為縮減。另周一有5.36億元北水淨流出美團，為淨沽出最多的港股，過去4個交易日累沽逾17億元。輪證資金流方面，周一分別有320萬和超過2700萬元淨流入其好倉和淡倉。

友邦保險周一最多漲6.6%至67元，收市維持逾半成升幅，報66.1元，重返10天線附近。該股周一宣布李源祥正式接任集團首席執行官兼總裁一職。股份周二早段再升逾2%，上試68元，技術上挑戰20天線。周一有748萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有48萬元淨流入。

投資者寄望中美首階段貿易協議不變，手機設備股周一同樣獲資金追捧。舜宇光學科技周一高位觸及109元，收升5.47%於108元。周二早段回落約2%，曾跌穿106元和10天線。周一分別有157萬和55萬元淨流出其好倉和淡倉。

恒生指數公司指出，阿里巴巴若納入恒指成分股，預計所佔比重約3%左右。另外，在美國上市的中概股開始回流在港第二上市。阿里周一收復10天和100天線，收升4.4%於202.8元，盤中曾高見204元。周二早段偏軟，考驗200元關口支持力度。周一有超過1,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有87萬元淨流入。

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