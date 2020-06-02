內地樓市小陽春乍現？北京單日二手網簽破千宗　14月來首見

隨着疫情受控，內地二手樓市場成交量繼4月逐步恢復後，5月正出現快速復甦。內地傳媒報道，5月北京二手樓網簽超過1.6萬個單位，其中5月29日一天，網簽量就達1,000宗，是時隔14個月後，北京單日再現網簽破千宗的紀錄。

從全國重點城市來看，5月二手房成交量接近去年3月最高水平。其中，受疫情影響最大的武漢迎來了規模性復甦，成交量按月增加超過兩倍。

內地「貝殼研究院」數據顯示，5月全市二手房網簽量約1.59萬宗，按月增加20.5%，按年增長15.2%。「貝殼研究院」根據「鏈家」實際成交量推算，5月北京二手樓實際成交量約2萬宗，按月增加39%；按年增長75%，創「317」調控後單月最高水平。

報道引述內地中原地產首席分析師張大偉表示，這是時隔14個月後再次出現單日住宅網簽超過1,000宗的盛況，也是2017年「317」調控之後全北京第16次單日成交超1,000伙。而16次單日網簽破1,000宗，大部分都出現在2017年3至4月最後的「尾班車」，最近的一次是2019年3月29日。可見，對於北京市場來說，千宗單日網簽絕對算是調控後的高位。

張又指，單月1.6萬多伙的成交量在北京2017年調控後基本屬於前三，低於2018年5月和2017年4月。但需要注意的是，北京2020年5月初有一次長假，5月1日到5日都是假期，所以事實上，看網簽數據是明顯滯後的，沒有完全反應出5月真實的簽約。5月中下旬的成交量高達1.3萬宗，而按照各家中介的真實成交量，5月北京二手住宅成交量已經超過2萬伙。

從價格來看，「貝殼研究院」數據顯示，5月北京二手房成交均價為每方米62,609元人民幣，西城區成交佔比大幅提升，西城區成交量在全市的比重從7%增長到12%。從市場節奏和參與者預期來看，受到成交量大幅增長的影響，市場節奏有所加快，成交周期明顯縮短。5月北京二手房房源成交周期按月縮短22天至139天，二手樓業主調價中漲價佔比按月提升2.2個百分點至18.8%，受到成交活躍的影響，業主預期有所提升。

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