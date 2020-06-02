【高盛推介】小米較落後　資金趁低流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團董事長雷軍表示，小米也在參與對未來6G的規劃，並關注衛星互聯網的進程以及智能手機如何配合。另外，他亦表示全球疫情對小米業務有一定影響，但是影響是「階段性的、可控的」。

小米近日走勢相對落後大市及其他科技股，現逆市下跌約1%，而以過去1周計，小米在恒指上升之下逆市下跌約3%。

小米走勢落後吸引資金近日留意其好倉，以過去5個交易日計，小米認購證及牛證合共流入約1,200萬元，是第二多資金流入的好倉。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626