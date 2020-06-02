新冠肺炎：新加坡航空逐步增加復飛城市

新加坡航空將於6月和7月恢復飛往27個城市(包括香港)，較先前宣布6月復飛的有15個城市有所增加。

新加坡航空周一(1日)表示，恢復的定期航班包括飛往阿姆斯特丹、巴塞隆拿、基督城，香港，墨爾本和大阪的航班。惟該公司補充，這些航班需要獲得監管機構的批准。

更新的航班時刻表，意味該公司將疫前原定的6月和7月的旅客容量大削94%。該公司表示，將繼續調整運力，以適應國際航空旅行的需求。

今年4月，受疫情影響，該公司取消相等於客運量96%的航班，受影響的客戶可保留其機票未使用部分的全部價值作為航班積分，而當稍後重新預訂航班時，相關客戶將獲得獎勵飛行積分。對於在3月15日當天或之前購買機票的乘客，該公司已於5月29日將其航班旅行豁免政策延長至7月31日，而機票未使用部分的旅行積分可用於預訂直到2021年12月31日的新航班，客戶的預訂和未出現的費用可獲豁免。

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