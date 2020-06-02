【全球攬炒】報告料環球廣告支出勢挫8%　縮水近4000億元

新冠肺炎疫情重創廣告業，世界廣告研究中心(WARC)報告顯示，按全球96個市場數據作出預測，環球廣告支出今年將挫8.1%或約496億美元(約3,868億港元)，至5,630億美元。

然而，今年2月份WARC才樂觀預期全球廣告支出全年將有7.1%的增長。

報告指出，今年幾乎所有產品類別的廣告投資都將下降，而在WARC監測的19個行業中，跌幅最大的出現在旅行和旅遊行業廣告支出，跌31.2%，按年相比減少支出72億美元，至160億美元。休閒和娛樂行業廣告支出跌28.7%，按年少66億美元，至164億美元。金融服務行業廣告支出跌18.2%，跌87億美元，至392億美元。零售業廣告支出跌15.2%，減少102億美元至572億美元。汽車行業廣告支出下降11.4%，下降74億美元至576億美元。

事實上，傳統媒體的境遇比網絡媒體更慘，下滑至少16.3%或514億美元。其中電視廣告支出預計將減少13.8%，廣播廣告下降16.2%，報紙廣告下降19.5%，雜誌廣告下降21.5%，戶外廣告下降21.7%，影院廣告支出則將大幅下降31.6%。

互聯網廣告增長在2020年幾乎陷入停滯，增速僅為0.6%。其中社交媒體廣告增長9.8%，網上視頻增長5%，網上搜索增長0.9%，但增速都遠低於此前的預期。網上分類廣告(尤其是招聘廣告)將預計下滑10.3%。即使互聯網廣告巨頭Facebook，其全年增長預期亦被下調53億美元，下降11.5%至776億美元。

不過，WARC預測2020年的全球降幅將較2009年的降幅要小，2009年廣告市場萎縮12.7%，合605億美元。其原因是美國總統大選帶來的政治廣告支出，對美國廣告市場下跌有所緩解。另外，如今的數碼廣告行業，尤其是蓬勃發展的電子商務，較金融危機時期更加成熟。互聯網廣告佔全球廣告投資的52.8%(2009年為13.8%)。

在中國，隨着疫情得到控制和復工復產，廣告市場有所復甦。

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