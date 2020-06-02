【大行觀點】科法斯料今年內地企業付款逾期將惡化

全球風險管理及經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發布2020年中國企業付款調查結果指出，新冠肺炎疫情嚴重影響經濟活動，2019年中國企業付款行為惡化，66%受訪企業表示遭遇逾期付款。該行相信，那些因封鎖措施遭受嚴重衝擊的行業，為了維持生存不得不延期付款，有的企業甚至因而倒閉。

面對疫情衝擊，該行預期今年企業的狀況比去年更差。有40%的受訪企業表示，2019年沒有使用任何形式的信用管理工具來管理應收帳款風險，只有17%的受訪企業表示購買了信用保險。

●信用期限延長

隨着一些行業現金流風險的累積，2020年中國經濟增長恐下降至1%。該行考慮到經濟活動與逾期付款之間的歷史關聯，預計2020年的情況會加劇惡化。調查指出，2019年平均信用期限穩定在86天，然而在受訪企業中，提供平均信用期限超過120天的企業比例從2017年的12%上升到2019年的23%，幾乎翻一倍。實際上，50%的受訪企業提供的最大付款期限超過120天。

●逾期付款惡化

此外，2019年逾期付款的情況亦惡化，遭遇逾期付款超過120天的企業比例增至37%，按年增加6個百分點。27%受訪企業表示遭遇超過180天的超長期逾期付款，且金額超過全年營業額10%。如果逾期付款金額佔全年營業額比例較大，便會對企業現金流構成風險。

科法斯預計，在2019年積累了現金流風險的行業中，債券違約和破產數量將會增加。超長期逾期付款金額超過全年營業額10%的行業中，比例最高的行業分別是建築、運輸、能源和汽車，佔比分為30%、30%、29%及28%。受中美貿易戰的影響，信息與通信技術(ICT)行業的付款逾期增加最多，平均延長12天，達到102天。

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