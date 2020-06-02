深交所本月15日將調整成分股 料大額資金將調倉換股
2020年06月02日 14:01
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深圳證券交易所公布，據指數編制規則，決定於6月15日對深成指、深圳創業板指及深証100等指數實施成分股定期調整，同時調整名單亦已出爐。
值得留意的是上海證券交易所與中証指數公司日前亦已宣布，將調整上証50、上証180、上証380等指數的成分股，同時宣布將調整滬深300等指數成分股，所有調整均於近兩周後正式生效，為時隔半年，上述指數成分股又一次重大調整，其中滬深300指數一次過更換21隻股票，為2019年來最多。
京滬高鐵(601816.SH)及郵儲銀行A股(601568.SH)等將納入滬深300指數。據內媒數據顯示，截至5月29日，追踪上証50指數的基金規模達450.18億元人民幣(下同)，追踪滬深300指數的基金規模更逼近1,500億元。業內粗略預測，相關指數調整生效日，將吸引大額資金調倉換股。
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