美國政府標售壽山村道37號物業　7月底截標

世邦魏理仕獲業主委任為獨家代理，公開招標出售香港壽臣山壽山村道37號物業。物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用，現作公開招標出售，截標日期為7月31日(星期五)正午。

該物業於1983年落成，現為6幢低密度住宅物業，提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。物業具重建潛力，地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。地盤佈局修長，將可重建為海景豪宅獨立屋項目，日後買家亦可為每幢獨立屋設獨立門號。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉稱，物業之地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商毋須補地價已可興建多間獨立屋，可省去補地價的支出及時間成本。

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