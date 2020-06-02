【大行報告】麥格理削舜宇目標價 華為風波存不確定性
2020年06月02日 14:44
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麥格理發表報告指，舜宇光學(02382)為各大安卓(Android)手機商提供鏡頭及相機模組產品，認為美國對華為作出禁運制裁，對舜宇的影響有限。
該行認為，華為擁有足夠的單晶片(SoC)庫存，預計今年智能手機出貨量達2億部。在基本情景下，預測明年華為將改為向聯發科購買SoC，以增加其國內出貨量，但由於不再生產使用海思及高通晶片的手機，海外出貨量可能按年減少76%。
該行指，華為佔舜宇去年總收入約39%，但由於其Android客戶群分散，相信華為的影響屬可控。在最差的情況下，蘋果公司(Apple Inc.)在中國的高端市場佔比增加，或對舜宇有輕微負面影響。該行考慮到華為風波的不確定性及市場份額變動，早前將舜宇剔出購買名單，並將目標價由177港元下調至123.8元，維持「跑贏大市」評級。
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