中芯A股料籌200億人幣 勢成科創板集資王

據介紹，今次中芯首次公開發行A股，實際集資淨額計劃主要投入三大項目，分別為投入於12吋晶圓項目、補充流動資金，及投入先進及成熟工藝研發項目儲備資金，分別佔80億、80億及40億元。

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