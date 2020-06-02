中芯A股料籌200億人幣 勢成科創板集資王
2020年06月02日 15:17
東網電視更多新聞短片
上海證券交易所日前正式受理中芯國際(00981)「回A」登陸科創板的申請。據招股初步文件顯示，該公司擬公開發售不超過16.85億股A股，不超過初始發行後股份總數的25%，計劃淨集資金額高達200億元人民幣(下同)。
據介紹，今次中芯首次公開發行A股，實際集資淨額計劃主要投入三大項目，分別為投入於12吋晶圓項目、補充流動資金，及投入先進及成熟工藝研發項目儲備資金，分別佔80億、80億及40億元。
若中芯A股順利在科創板上市，中芯將實現「A+H」兩地上市，成為首家已在境外上市的紅籌回A企業。同時，以集資規模200億元計，將超過中國通號A股(688009.SH)去年集資105.3億元的紀錄，有望成為科創板新股「集資王」。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！