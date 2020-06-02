末日博士「貼中」美國暴動！之後全球股市冧40%？

外國媒體報道，曾準確預測2008年金融海嘯而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)再度「貼中」，今次是「美國暴動」！

事緣5月25日美國明尼蘇達州的非裔公民遭到白人警方以暴力執法致死，引發美國多州暴動示威。就此，魯比尼表示，他早在多月前已預測了美國將發生暴動。

事實上，他確實在3月的一篇專欄文章中寫道，美國會出現徹底暴力和社會混亂的可能性，預測將會發生內亂。

他目前指出，美國各地暴動不僅是非裔公民被警暴，現在美國失業人口達4,000萬，他們有足夠憤怒的理由，正如我幾個月前的預測，危機將導致騷亂和暴力。

既然能準確預測暴動，那麼，之後如何呢？魯比尼建議，投資者要持有大量現金，因為他預計到今年底「全球」股市將大跌40%，2020年後全球經濟恐陷入「大蕭條」。

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