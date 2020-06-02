香港局勢不穩！新加坡非居民存款勁飆44%　破紀錄

財經媒體彭博報道，新加坡銀行存款急飆，很可能反映投資者偏向避險，以及來自包括香港在內的資金流入。

新加坡金融管理局周一(1日)披露的數據顯示，4月份本地銀行的外幣存款幾乎按年大增了3倍，達到創紀錄的270億坡元(約1,485億港元)。數據顯示，非居民存款勁飆44%，至620億坡元(約3,412億港元)，也是自1991年有紀錄以來的最高水平。

彭博資訊銀行分析師Diksha Gera表示，從去年的抗議活動到上個月「港版國安法」宣布啟動，香港金融中心地位受到威脅，可能會導致資金流向新加坡。她認為，外幣存款增長可能是由於私人銀行業務去槓桿化，以及客戶為避險而出售金融資產等因素而導致。

事實上，據香港金融管理局數據顯示，香港本地存款在4月下跌792億港元或1.1%，總額降至6.9萬億港元。

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