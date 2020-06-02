【fb直播】中美局勢升溫 股民趁高減持？
2020年06月02日 16:00
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中美關係持續緊張，繼美國有意取消香港「獨立關稅區」地位後，有傳內地亦暫停向美國採購大豆及豬肉，中美首階段貿易協議再添變數？雖然港股周二(2日)繼續有得升，但股民係咪要趁機減磅？
香港交易所(00388)再破頂，憧憬美國上市的中概股持續回歸，早前高位追貨的股民有望返家鄉？
領展房產基金(00823)績後繼續有追捧，即市最多再升約7%，股份最壞時間已過？抑或趁彈就要走咗先？
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