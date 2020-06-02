果粉注意！iPhone終於有得「嘟」　八達通功能即日開通

八達通卡有限公司周二(2日)宣布，八達通已可以在iPhone及Apple Watch上使用。從今以後，客戶可在所有接受八達通的據點，盡享簡單方便的非接觸式支付體驗。配合Apple Pay的「特快交通」模式，客戶只須在乘坐公共交通工具時以iPhone或Apple Watch「嘟」一下便暢通無阻，更可在遍布全港的35,000個零售點，包括超級市場和便利店購物消費，快捷簡便。客戶毋須Face ID或Touch ID解鎖，亦毋須其他操作使用，十分方便。交易詳情和結餘亦能即時顯示於iPhone或Apple Watch屏幕上。

客戶只需幾個簡單步驟，便可透過「銀包」app或八達通App於iPhone加入八達通，即時開始使用。客戶亦可隨時隨地在iPhone上的Apple Pay為八達通增值，毋須排隊輪候及使用八達通增值機。八達通在Apple Pay的最高儲值額為3,000港元，讓客戶可以在零售、餐廳食肆及便利店進行各類型的消費。另外，在iPhone和Apple Watch上開設、使用或增值八達通，均沒有任何額外服務收費。

八達通行政總裁張耀堂表示，憑藉Apple流動裝置在香港的普及程度，加上八達通擁有極高的市場滲透率，致力擴大服務範圍，透過這個嶄新平台接觸更廣泛的用戶，加快流動支付在香港的發展。八達通作為本地原創的電子支付服務供應商，今次將八達通加入iPhone及Apple Watch，有助進一步實踐品牌承諾，憑着非接觸式技術的創新流動支付方案，令客戶的生活更輕鬆自在。

在iPhone開設全新的八達通非常簡單，而將現有實體八達通轉移其中，客戶可將餘額、按金及大部分內置服務如自動增值，即時轉移至iPhone，毋須再次申請，輕而易舉。

客戶可在iPhone透過Apple Pay，以香港發行的Mastercard、銀聯、Visa之信用卡、扣帳卡或預付卡(如適用)為八達通增值，以及支付按金及首次儲值額。此外，客戶亦可透過八達通App，以「好易畀」帳戶或經由「轉數快」轉帳付款。如所有八達通一樣，客戶亦可選擇以現金，或以自動增值服務增值。

安全和私隱一直是Apple Pay的核心所在。Apple不會知悉用戶去過的地方、買了甚麼、在何地購物，與及所用的金額。

張耀堂補充指，八達通在Apple Pay面世，進一步推動香港邁向無現金化的社會。今次將Smart Octopus的覆蓋範圍擴大至iPhone及Apple Watch，引證了八達通致力為客戶提供最優良支付技術的承諾。

八達通是全港第一個及服務範圍最廣泛的非接觸式智能卡支付系統，涵蓋各式各樣的交通及零售支付交易。八達通在iPhone及在Apple Watch能為客戶帶來快捷輕鬆的智能化流動支付方式。

八達通在iPhone及在Apple Watch，適用於iPhone 8及Apple Watch Series 3或以上型號產品。然而，要將八達通加入Apple Pay，系統必須更新至iOS 13.5及watchOS 6.2.5版本。客戶如想將八達通加到iPhone，先要打開銀包app並按「+」，然後開啟iPhone的Watch App，再點擊「Wallet & Apple Pay」，即可將八達通加到Apple Watch。

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