【市後重點睇】道期偏軟 油價升逾1%
2020年06月02日 16:14
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美匯指數守97.8水平，港匯處7.7510，離岸人民幣(CNH)見7.124，美元兌日圓處107.7，歐元升至1.1137，英鎊高見1.2514。金價報1,736美元。國際油價升逾1%，布油企38.83美元，紐油見35.81美元。道指期貨跌16點。
●恒生指數兩萬四關有阻力，收市報23,995點，升263點或1.11%。主板成交1,140億港元。領展績後有追捧，股價再升6.44%，收報65.25元，為連續3日上升。https://bit.ly/2ZVstxH
●A股快報：滬綜指收升5點，外資淨買入19億人民幣。https://bit.ly/2Ax1PQO
●亞洲股市：日韓股齊漲逾1%，澳股升15點。
●新冠肺炎：
-南韓央行料次季經濟萎縮將加劇。
-新加坡航空逐步增加復飛城市。
-美玻璃餐具製造商Libbey申請破產保護。
-銀聯「非接觸式」移動支付港澳交易增逾4倍。
-智能手機首季銷量插兩成 iPhone賣少365萬部。
●【大行觀點】科法斯料今年內地企業付款逾期將惡化。
●穆迪首次下調印度主權評級，削至最低投資級別。
●澳洲央行維持利率0.25厘不變，符預期。
●內地樓市小陽春乍現？北京單日二手網簽破千宗，14月來首見。
●中資股派息飆兩成，人民幣迎來貶值壓力？
●【全球攬炒】南美「一哥」今年經濟恐收縮6.25%。
●比特幣升穿1萬美元關。
●標普：倘美制裁打擊香港金融業，不排除降港評級。
●銀通推無卡提款服務，料年底覆蓋2,000部櫃員機。https://bit.ly/3dwaUZ6
●香港局勢不穩！新加坡非居民存款勁飆44%，破紀錄。
●美國政府標售壽山村道37號物業，7月底截標。
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