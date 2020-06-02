港交所下周一推白銀期貨合約　以美元和人民幣計價

新推出的白銀期貨合約與港交所已有的黃金期貨合約相似，合約月份包括現貨月及後續11個日曆月，並以實物在香港交割。港交所將豁免新產品首6個月交易的交易費及結算費，在此期間也免收證監會徵費。

港交所指，推出白銀期貨合約將擴大該所現有金屬產品範圍，為亞洲地區市場參與者提供更多交易、對沖及資產配置的工具，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

港交所於2017年7月推出首對實物交收的美元黃金期貨及人民幣(香港)黃金期貨合約。此次在香港市場推出的白銀期貨合約，也可與港交所全資附屬公司倫敦金屬交易所LMEprecious計劃下現有的貴金屬產品形成互補，為國際白銀市場參與者提供更多選擇。

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