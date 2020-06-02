中美科技戰：台積電否認延期試產3納米製程

外國媒體報道，全球最大晶片代工商台積電受累於被迫拒接華為訂單，需求放緩下將延期先進製程工藝投產，其中3納米(nm)製程延期了半年到明年第3季度才試產，不過官方否認了這消息。

3nm製程是繼5nm後台積電的下一代產品節點，官方信息顯示3nm產品性能較5nm提升7%，能耗比提升15%。

然而，日前有傳聞稱，美國打壓華為，導致先進工藝需求放緩，台積電不僅減少了7nm、5nm製程的產能，同時3nm製程試產也延期2個季度，到2021年第3季度才會風險試產，整體進度也會因此退遲半年。

不過，台積電最新否認傳聞，表示一切按照計劃進行，3nm製程如期在2021年第一季試產，2022年下半年正式量產。

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