余偉文：香港未見大量走資　聯匯非美國給予特殊待遇

香港金融管理局總裁余偉文連續兩周於《匯思》撰文，再為香港貨幣和金融體系解畫。他指，根據數間大銀行所提交的最新數據，過去數天的存款保持穩定，清楚顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。

近日社會輿論有談及聯繫匯率是否穩固，以及是否需要兌換美金以作避險。他表示，過去數天，港元市場一直運作正常，港元息率維持低企，港元匯價保持穩定，港匯轉弱亦只是輕微回軟至7.7578，距離7.7500的強方兌換保證只有0.1%。

有指近日有市民遇上個別銀行分行缺乏美元現鈔情況，他指銀行體系有充足的美元現鈔供應，在調整運鈔安排後便可應付需求。整體而言，金融市場繼續暢順有序運作，反映市場對聯繫匯率的信心。

至於，有輿論指美國的《香港政策法》有提及港元與美元的兌換，擔心聯匯制度會否被「單方面取消」，甚至有指可以禁止香港使用美元結算系統。他回應指，香港與其他地區一樣，可自行制定貨幣制度，包括匯率政策。

事實上，香港在1983年10月已推行聯匯制度，時間上遠早於美國國會在1992年通過賦予香港特殊待遇的《香港政策法》，所以聯匯制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。

在過去36年來，聯匯制度曾經歷多次市場震盪的考驗，但一直運作順利，是香港貨幣金融體系的基石，不會因為外國對香港的政策而改變。

此外，香港為全球第三大美元外匯交易中心，服務大量亞太區以至全球的跨國企業，支援各種投資、財富管理、貿易和結算服務，其金融體系已經與全球經濟和金融體系緊密聯繫在一起。

他指，任何衝擊香港金融制度的舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心，並認為，發生以上極端情況的可能性有多大，大家應該心中有數。

他強調，《基本法》第112條亦明確規定香港不實行外匯管制政策，資金自由流動。市民可以繼續按自身的需要進行資產配置，毋須為一些無事實根據的揣測而作出過敏的反應或輕率的決定。

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