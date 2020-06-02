溫傑：美總統選舉是「今年最大黑天鵝」　恒指目標26500點

光大新鴻基財富管理策略師溫傑在電話會議上表示，新冠肺炎疫情嚴重打擊環球經濟，各國央行均實行寬鬆的財政及貨幣政策，資金流入金融市場的機會增加，對下半年股市有正面作用。不過，現時股市大幅跑贏實體經濟，與現實脫鈎，預期未來「黑天鵝」與「灰犀牛」將會出現。

溫氏指，中美關係緊張、疫情後續發展及美國總統大選等因素，均令股市波動性增加，投資者應分散投資和做好風險管理，趁低吸納而莫高追。

溫氏認為，在美國總統大選期間，總統特朗普及民主黨候選人拜登將主力打「反華牌」以爭取選票，其中拜登更認為特朗普不夠強硬。他預計，美國11月總統大選將成為「今年最大的黑天鵝」。

溫氏續指，隨着美國將對華立場由合作變成競爭，日後中美在各層面的摩擦將會升溫。中美關係將會介乎在美日的貿易戰與美俄冷戰之間，維持「打打談談、談談打打」的情況。惟他強調，在全球一體化下，中美早已融入全球生產鏈，兩國不可能中斷合作，以致出現兩敗俱傷的局面，因此兩國關係只會「鬥而不破」。

至於「港版國安法」方面，溫氏指市場目前未知具體措施，惟本土因素對恒指影響不大，但需注意國安法落實後，中美的制裁和反制措施將為中美大博弈，難以量化影響。

該行預期恒指下半年目標26,500點，最低點為21,000點至22,000點，惟跌穿今年低位21,139點的機會不大；國指目標11,000點；滬綜指目標3,100點。證券策略師伍禮賢認為，同股不同權和第二上市股份最快8月納入恒指成分股，有望帶動港股成交和推高估值，因為新經濟股的盈利增長顯著。

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