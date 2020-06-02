賭冧市小心！美國暴動但股市不跌 原因是...

外國傳媒報道，美國股市未因暴動而大跌，可能是市場憧憬美國國會有機會擴大下一階段的救市措施。

金融機構KBW分析師Brian Gardner指出，這場動盪可能會促使民主黨議員為州和地方政府爭取更多資金，並要求追加與新冠肺炎危機未直接相關的社會計劃支出。儘管財政保守派可能會力推規模較小的紓困法案，但最近發生的事件及周五(6月5日)預計失業率持續飆升，可能會增加民主黨的「籌碼」。

他認為，第4階段紓困法案的規模將更大，預計未來兩個月會通過，從而利好股市。

AGF Investments美國政策策略師Greg Valliere亦指出，總統特朗普肯定知道身處困境，包括周五出爐的失業率可能飆至近20%、上周五(5月29日)不痛不癢的中國政策、疫情可能捲土重來，以及現在全美各大城市發生暴動。如果示威抗議不能很快平息，特朗普可能會失去總統寶座。

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