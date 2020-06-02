全球經貿戰：日韓紛爭未斷尾　南韓向世貿重啟申訴

外國傳媒報道，針對日本在去年7月所實施的半導體原材料出口管制，南韓當局決定重啟在世界貿易組織(WTO)的申訴手續。

南韓官方周二(6月2日)表示，日本政府在問題解決方面沒有表明態度，致使相關問題沒有進展。南韓將透過WTO的爭端解決程序，來客觀證明日本對3項貨物採取出口管制措施的違法性與不當性。

在此之前，南韓曾要求日本在今年5月底前，須針對南韓遭日本從「Group A」(原稱白色名單)中去除一事明確說明立場，但日本未作出積極回應。

事緣日本政府在2019年7月4日，針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及高純度氟化氫等3種，在OLED面板及半導體生產不可或缺的先進原料方面，採取嚴格的出口管制措施。

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