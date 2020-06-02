葉氏化工：分拆料明年底完成　看好內地油墨市場前景

葉鈞又指，看好環保油墨於內地市場的前景，而旗下油墨品牌洋紫荊浙江亦為內地最大的油墨製造商，分拆有助業務獨立評估，無論對公司或股東均有好處，亦不排除日後分拆其他業務。

集團企業策略總監兼洋紫荊油墨副總經理葉朗補充，集資所得將用於產品研發、擴大銷售網絡、完善生產設備等。即使未能如期上市，也可以利用香港上市公司的平台融資，故無資金壓力。

葉朗透露，公司的油墨業務佔中國內地整個油墨市場約10%，而食品包裝的油墨業務則佔1/3，多間大型食品公司，如康師傅、農夫山泉、娃哈哈等均是其客戶。

2021年是葉氏成立50周年，葉鈞否認分拆是為公司周年而做，亦非為家族資產分配作準備。現時分拆僅因時機合適，未有考慮分拆成功會向股東派特別息，認為分拆有助業務獨立評估，無論對公司或股東均有好處，又不排除日後分拆其他業務的可能性。

值得留意的是，葉鈞為現時葉氏化工主席葉志成兒子，而葉朗則為葉氏化工副主席兼行政總裁葉子軒的兒子，葉鈞和葉朗為堂兄弟。