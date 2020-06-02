【零售浩劫】時計寶預告全年純利大減　將不派末期息

據集團的未經審核財務資料，集團零售銷售網絡於截至2020年4月30日止4個月的所得收益較2019年同期大幅減少約51%，主要由於中國多座城市實施旅遊限制及/或交通管制措施以及物流網絡中斷，從而直接影響集團的零售額。

董事會預期，集團將於截至2020年6月30日止6個月錄得收益減少。有關預期收益減少可能會對集團於截至2020年6月30日止年度(2020財政年度)的財務表現造成不利影響。由於新冠肺炎對集團財務表現所帶來的影響，預期集團權益擁有人應佔純利於2020財政年度將大幅減少。鑑於2020財政年度的市況、不確定因素及預期財務業績欠佳，除非疫情情況出現任何變動，董事會計劃不宣派2020財政年度的末期股息，以維持其優勢應對來年之挑戰。

為盡量減緩新冠肺炎對透過銷售點銷售的經濟影響，集團管理層已分配更多資源通過電子商務渠道進行推廣及營銷活動，以促進手錶銷售。董事會將繼續密切監察疫情的事態發展及評估其對集團的營運及財務表現所造成的影響，並將適時作出進一步公布，且董事會可能會考慮於下一財政年度宣派中期或末期股息。

時計寶是中國手錶發展商及零售商，主要提供自有品牌天王及拜戈手錶。

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