打擊資金套利！內地「結構性存款」監管將更嚴

財經媒體彭博報道，今年以來規模屢創新高的「結構性存款」正迎來更嚴監管。繼3月初中國人民銀行(即中國央行)進一步收緊結構性存款管理後，金融監管部門據悉近期對部分商業銀行進行窗口指導，要求結構性存款壓量控價，以打擊利用結構性存款進行套利的行為。

所謂防止「套利行為」，即防止企業獲得低息貸款後，轉存至結構性存款以賺取息差。

根據央行數據，截至4月底，結構性存款規模首度超越12萬億元人民幣，再度刷新3月創下的新高，並已連4個月按月增長，為2018年初以來最長。彭博計算並顯示，今年以來近八成市場規模增幅來自於企業的結構性存款。

所謂結構性存款，是指將一部分資金投資於存款，另一部分運用金融衍生工具投資於利率、匯率、股票、商品、信用、指數及其他標的物掛鉤的金融產品。在國外，結構性存款又被稱之為「收益增強型產品」(Yield Enhancement Products)。

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