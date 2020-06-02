集團預期溢利下降，主要由於新型冠狀病毒疫情爆發，以及美國與中國之間的持續貿易爭端。疫情對集團業務的主要影響2020年第4季度及2021年第1季度，集團在中國和東南亞的製造業務因應相關政府控制疫情擴散的封鎖措施，被暫停運作平均2至4星期。

此外，集團國內工廠的許多工人，在工廠復工後因當地仍生效的交通管制而無法回廠，導致人力短缺，拖慢了在國內工廠的恢產速度，導致產量和營運效率下降。目前除泰國的工廠仍受國際旅遊禁制令影響外，集團所有工廠均已恢復正常營運。

此外，各國實施的封鎖和社交距離措施亦影響集團的主要供應商和客戶營運，導致集團供應鏈中斷。消費者需求減少，一些客戶因此取消或退出訂單，令產量減少和產品交付延遲。

各國因應疫情施行的旅遊管制措施，令集團將部分製造業務遷至東南亞的計劃受到阻延，因該等措施令負責搬遷的管理和技術支援小組以及負責工廠認證的客戶代表不能前往馬來西亞和泰國。此外，部分於越南新交付的生產設備無法投產。由於兩地生產時間比原定計劃更多，工廠搬遷計劃受延遲令集團成本增加。

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