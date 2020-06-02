理財Campus：美股三科企龍頭 「強」得有理

踏入「六絕月」，相信中美繼續大鬥法，香港夾於兩者之間，恒指後市難免大上大落。投資者不妨考慮「轉場」，伺機追逐美國品牌股，以避開政治風浪。雖然，美股三大科網巨頭亞馬遜(美股：AMZN)、Facebook(美股：FB)及Netflix(美股：NFLX)早前一度急挫，惟股價已由3月份低位報復式反彈逾5至7成，5月份更創了歷史新高。到底這些股份如今是高處不勝寒？還是高處未算高？專家幫你拆解。

●Amazon無人車大計添動力 值吸度:★★★★★

新冠肺炎疫情下，為了減少社交接觸，人人被迫「宅」在家，主營網購的全球最大在線零售商亞馬遜獲益不少，股價由3月低位已反彈逾50%，並計劃於「疫」市下增加人手，以應付未來的網購訂單。

近日市傳亞馬遜正洽談收購無人車初創公司Zoox。大行摩根士丹利報告指，物流成本是亞馬遜最大花費之一，未來幾年該費用或高達900億美元。

若其獲得Zoox的自駕車研發技術，預期每年可節省逾200億美元(約1,560億港元)的經常性運輸成本；並估計到2023年，僅在美國，乘車共享即可提供逾600億美元的預訂機會。

有「美股隊長」之稱的專業投資者吳瑞麟坦言，其值吸度攞滿分，有5粒星。他稱，「亞馬遜生意愈做愈大，且不斷投放資源於公司營運上，勢要繼續稱霸網購界，而旗下雲端服務發展亦穩定。」若能成功收購Zoox，對其未來5至10年的業務更有幫助。

●Fb有望變身購物平台 值吸度:★★★★

5月中，Facebook宣布推出新的「 Facebook商店」(Facebook Shops)功能，今後小企業可以在其社交媒體平台上建立免費商店，Fb將從每筆交易中抽取一小部分分成，其股價亦因此連炒多天，五月底再創新高，高見240.9美元。市場人士指，Fb變身為購物平台，直接與亞馬遜及eBay競爭，難怪Fb股價創新高，更由三月低位炒高逾70%。

大行花旗銀行分析師Jason Bazinet認為，Facebook Shops允許顧客直接在Facebook或Instagram內購買商品，公司將從兩個方面收益，將其目標價由245美元，上調至275美元，並維持「買入」評級，並估計未來3年內可能為Fb奪取高達2%的全球電商份額，到2023年Fb可能因此產生70億美元的增量淨收入。

吳氏亦給予其4星的值吸度，並申報持有該股。他解釋，在疫情下美國的零售格局改變了，人人足不出戶，上網選購物品成為趨勢，網購業務有助其本已「樽頸」的廣告收入帶來突破。

●Netflix訂閱客持續增加 值吸度:★★★★

疫情之下的娛樂，又豈只購物，居家煲劇亦造就網絡電視平台Netflix的股價較3月低位飆升逾50%。吳瑞麟給予的值吸度有4粒星。

他指，其「上客」人數續增，但面對的市場競爭亦不少，包括去年11月推出的迪士尼串流服務Disney+及Apple TV+，以及於5月尾正式登場的HBO Max，後者由美國電話電報(AT&T)(美股：T)推出，目標於2025年爭取5,000萬美國用戶。由此可見，要成功在行內站穩陣腳並不容易。

事實上，HBO Max推出為Netflix帶來勁敵，後者5月下半個月股價跌近7.6%，相反AT&T股價同期升近10%，上周股價更連升多天。

面對市場優質股已先後破頂，想買又嫌貴的投資者不用擔心，吳氏相信，自經歷今次疫情全球大流行後，「在家工作」將會發展成為新常態，如Fb及Twitter已表明將「在家工作」變為恒常化，反映固定的辦公室已經變得毫無意義，取而代之的是更大程度使用視像會議來處理日常工作上的事務，既慳錢又省時，故有興趣的投資者不妨留意視像會議通訊平台Zoom(美股：ZM)及Ringcentral(美股：RNG)，不妨以小注長揸方式來吸納。

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