向世界錢進：嫁歐港妻讚消費低　享受意式「慢活」

意大利和香港，如果可以揀，你會選擇在哪裏生活？有居意十年的港人分享，來意國退休享受「慢活」一流，但如果忍受不住當地較香港落後，還是留在香港吧！大家若想移居這個歐元區第3大經濟體，每月逾4千港元可在米蘭租住一個開放式單位。

港人Candice居於意大利已有10年，在與丈夫結婚後，便住在意大利北部、倫巴底(Lombardy)區內的科摩(Como)，也是她丈夫的出生地。

【最好學好意大利文】

不少人喜愛意大利的美麗、浪漫、文化氣息濃厚，但她認為：「如果有得揀當然想留在香港。原因是我覺得意大利比香港落後。初來時不太習慣，然後要慢慢調節自己的心態，才融入意式慢活的生活態度。」

因此，她建議想搬來意大利居住的香港人，絕不要怕「慢活」，如果喜歡這裏的美食、文化歷史、精緻生活、美麗風景，來意大利退休一流！不過，也要注意，意大利與英美澳紐不同，在這裏生活最好學好意大利文，對融入生活有很大裨益。

她認為意大利的生活水平較香港稍低，一杯泡沫咖啡(Cappuccino)在香港賣30至40港元，當地賣1.5歐元(約12.7港元)。

至於一般外出午膳，10歐元(約85港元)已可品嚐兩道菜套餐(一般是頭盤和主菜)，另提供水及咖啡。若晚餐吃薄餅，人均消費約15歐元(約127港元)，而餐廳一個兩道菜的晚餐，大概要30歐元(約255港元)。

【免費看醫生 月薪約萬元】

不少人移居歐洲，最嚮往是教育和醫療福利。她指，很多意大利醫療服務獲政府資助，民眾看醫生免費，不少藥物獲政府包底，萬一要做手術，病人一般只需支付少於一成的費用。教育方面，政府亦為16歲以下兒童和青少年提供免費教育。

工作方面，她認為外國人找工作不易，前提是要說好意大利語。按她的觀察，來自菲律賓和南美的移民通常會做餐廳清潔和快餐店樓面；波蘭、烏克蘭、羅馬尼亞等東歐國家的移民，則多做照顧長者的工作；英美來的人會教英文；而中國內地移民多數做生意賣日用品、衣服，或開餐廳。

在意大利北部，一個藍領工人除稅後月入約800至1,000歐元(約6,800至8,500港元)，專業人士如藥劑師稅後月入約1,500至2,000歐元(約1.27萬至1.7萬港元)。

【千呎大宅呎價僅數千】

以港人角度看當地工資收入不算高，但在米蘭租一個並非在旺區的開放式單位，月租500歐元(約4,250港元)，故此收入還是足以應付生活。Candice兩夫婦於科摩住在一個約900方呎連露台的單位，同類型單位賣25萬歐元(約212萬港元)，呎價約2,355港元，相信不少港人可以負擔。

另外，按海外房地產平台居外網資料，一個位於首都羅馬的三房住宅，樓齡60年，面積約1,722方呎，叫價60萬歐元(約510萬港元)，呎價約2,961港元。而一個同樣位於羅馬近大學區的單位，面積逾1,400呎，叫價648萬港元，呎價約4,600港元。

港人若未能透過結婚或工作取得意大利居留簽證，可透過投資的方法移民。

【投資移民425萬起】

當中，投資者簽證計劃給予申請人在意大利兩年居留權。申請人可選擇至少投資50萬歐元(約425萬港元)開設初創公司；或至少投資100萬歐元(約850萬港元)在意大利公司，並持有公司至少兩年；或捐獻至少100萬歐元給當地慈善項目，這項目需與文化、教育、科研、文化遺產修復等有關；又或至少投資200萬歐元(約1,700萬港元)在意大利政府發行和認可的債券，持有期至少兩年。

申請人需證明沒有犯罪紀錄，且資金來源合法。而配偶和18歲以下子女可以跟隨申請人移居意大利。18歲以上子女但因健康問題不能照顧自己、65歲以上或經濟上依賴申請人的父母，亦可隨同移居意國。

【連住5年永久居留】

這個兩年居留簽證到期後，可以續簽3年，而在意國連續住5年可以取得永久居留，連續住10年可申請護照，通過意大利語考試和符合文化融合要求可成功入籍。

意大利是神根和歐盟成員國，擁有居留權可自由出入其他神根成員國。當在意大利取得永久居留身份，可擁有投票權以外與意大利公民相似的權利，例如在意大利可享有醫療等福利。而取得意大利護照後可入籍成為歐盟公民，在其他歐盟國家居住、工作、並享有歐盟境內的醫療、教育福利。

另一個方案是不論申請人海外收入多少，每年劃一向意大利政府繳付10萬歐元(約85萬港元)稅項，以取得在意大利的居留權利，5年後同樣可申請永久居留。不過，在意大利境內的收入，仍會按照當地法律正常繳納稅項。另外，如果每多一個隨同人士，每個每年要多付2.5萬歐元(約21.2萬港元)，但子女在當地可即時享有意大利教育福利。

若然金錢有限，但創意無限，意大利亦有初創計劃可供選擇。申請人可在科技領域中創辦一間初創公司，公司需要註冊專利或具有知識產權的軟件，而總部需設在意大利，又或設在歐盟或歐洲經濟區內並在意大利有分支。

此外，這間公司至少15%的年營業額或開支用於研發。人才方面，至少1/3的僱員是博士生或有博士學位的研究員，或者至少2/3的僱員具有碩士學位。另公司不可以透過合併、收購、或接管而成立，且一年營業額少於500萬歐元(約4,250萬港元)，成立期不足5年。

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