新盤UPDATES：現樓特色單位備受追捧

新盤市場氣氛暢旺，現樓特色單位備受追捧，市場連錄多宗大額同類單位買賣個案。

●迎海系列再沽兩特色戶 套現逾9300萬

●香島連平台及天台特色戶7200萬元沽出

南豐集團旗下筲箕灣香島再錄特色戶買賣，中原何偉強指出，該行促成的3座32樓A室連平台及天台特色戶，實用面積1,870方呎，四房連雙套房間隔，平台面積487方呎，設有露天按摩池，而天台面積約1,054方呎，成交價7,200萬元，呎價38,503元。

●屯門御半山II期錄終止交易個案

●長沙灣The Campton沽93伙 套逾8.8億元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，今日(2日)進行第二輪賣樓，發售94個單位，截至下午5時93有個單位獲客戶選購，總值超過8.8億港元。

●壹鑾涉違反一手例罰款7.6萬元

一手住宅物業銷售監管局資料顯示，永光地產等黃泥涌壹鑾由於在兩個指明日期，沒有在售樓處、項目網站及向該局，提供在之前三個月內印製或檢視的售樓書印本或電子版本，涉嫌違反一手住宅物業銷售條例而遭檢控，被判罰款7.6萬元。

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