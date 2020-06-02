新盤UPDATES：現樓特色單位備受追捧
2020年06月02日 21:16
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新盤市場氣氛暢旺，現樓特色單位備受追捧，市場連錄多宗大額同類單位買賣個案。
●迎海系列再沽兩特色戶 套現逾9300萬
恒基地產(00012)位於馬鞍山的迎海系列樓盤，再連錄兩宗特色大宅交易，套現逾9,300萬港元。其中迎海．星灣第18座地下複式A室，實用面積3,112方呎，花園面積1,070方呎，成交價5,103.68萬元，呎價1.64萬元。另一個單位為迎海1座地下複式A室連花園單位，實用面積2,633方呎，亦以逾4,225.96萬元售出。
●香島連平台及天台特色戶7200萬元沽出
南豐集團旗下筲箕灣香島再錄特色戶買賣，中原何偉強指出，該行促成的3座32樓A室連平台及天台特色戶，實用面積1,870方呎，四房連雙套房間隔，平台面積487方呎，設有露天按摩池，而天台面積約1,054方呎，成交價7,200萬元，呎價38,503元。
●屯門御半山II期錄終止交易個案
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期錄終止交易個案，成交紀錄冊資料顯示，項目2B座8樓F室，實用面積399方呎，去年8月以641.66萬港元成交，惟買賣合約於今日(2日)終止。項目同時更新價單，上述終止交易單位價單售價由729.16萬元，上調5%至765.62萬元，買家可享最多22%總折扣優惠。
●長沙灣The Campton沽93伙 套逾8.8億元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，今日(2日)進行第二輪賣樓，發售94個單位，截至下午5時93有個單位獲客戶選購，總值超過8.8億港元。
●壹鑾涉違反一手例罰款7.6萬元
一手住宅物業銷售監管局資料顯示，永光地產等黃泥涌壹鑾由於在兩個指明日期，沒有在售樓處、項目網站及向該局，提供在之前三個月內印製或檢視的售樓書印本或電子版本，涉嫌違反一手住宅物業銷售條例而遭檢控，被判罰款7.6萬元。
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