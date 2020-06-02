花旗警告：美股「假牛」　泡沫之巨前所未見

外國傳媒報道，美國股市目前異象處處，尤其是3月以來「疫」市愈升愈有，完全脫離失業及經濟封鎖的基本因素，股市低位大幅反彈36%之多。就此，花旗認為，股市大升不是因看好，而是淡倉回補力度大。因此，一旦大多數淡頭倉位都已平倉及回補後，股市升勢就可能會消失。

數據顯示，自2002年以來，全球股市每年40%表現可用資金流動來解釋，過去18年中，只有3年股市上升但資金外流，分別為2012年、2016年，以及2019年。今次也是例外，儘管3月以來資金外流，但股票基金卻在2020年呈現資金流入。

不過，花旗指出，目前滾動的3年全球股市資金流入佔總市值百分比幾乎可忽略不計，且遠低於2000年科網泡沫和2008年金融海嘯前的高位水平。簡而言之，先前的牛市也從來沒有看過這麼多泡沫。

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