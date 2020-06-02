【負利率時代？】一旦聯儲實行　金價料創歷史新高

外國傳媒報道，渣打認為，如果美國聯儲局真的採取「負利率」政策，力度將需要非常大。一旦利率跌至負值，就需要跌到負0.5厘至負1厘水平。在這種情況下，金價將創下歷史新高。

事實上，雖然包括聯儲局主席鮑威爾在內的多名官員表態不贊成負利率，但市場對負利率的預期沒有消失。

渣打表示，如果美國經濟復甦令人失望，其他政策選擇也耗盡，負利率並非不可能。因此，一旦負利率成為最後辦法，幅度就必須非常大。「沒有人希望最後一擊是疲軟無力，因為失敗會很接近。在那種情況下，只有出盡全力。」

一旦美國真的步入負0.5厘到負1厘的負利率，意味10年期美債孳息率會大跌，美元也會大跌。在這種情況下，黃金可能創下歷史新高。

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