樓價UPDATES：業主趁辣招鬆綁　加快沽貨離場

辣招鬆綁後，部分業主加快沽貨止賺離場。荃灣柏傲灣一房戶，累減90萬港元沽，單位3年升值約29%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座低層H室，實用面積323方呎，一房間隔，望內園少海景，獲租客以13,900元租入，實用呎租約43元，按2011年買入價計算，租金回報約5.2厘。

●小西灣藍灣半島5座中層H室，實用面積約323方呎，一房間隔，望海景，放盤約3個月，原業主開價650萬元，經議價後減價30萬元或約4.6%，終以620萬元沽出，實用呎價約19,195元。

●北角港輝豪庭中層D室，實用面積426方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約800萬元承接，實用呎價18,779元，原業主於2017年2月購入，當時作價600萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利約200萬元，單位期內升值33%。

●北角半山恆景園高層D室，實用面積1,582方呎，原則4房間隔，享維港海景，叫價4,250萬元，最終願減125萬元，以4,125萬元易手，實用呎價26,075元，原業主於1975年以45萬元買入，持貨45年，帳面獲利4,080萬元，單位升值近91倍。

●北角城市花園10座低層連平台戶，實用面積988方呎，套三房間隔，享海景，連平台約540方呎，開價1,700萬元，放盤5個月，累減100萬元或5.9%，以1,600萬元易手，實用呎價16,194元。

●和富中心1座中層C室，實用面積875方呎，套三房間隔，享維港煙花海景，以1,638萬元易手，實用呎價18,720元。

●灣仔囍滙2座高層K室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望山景，原先叫租33,000元，減價3,000元或約9%，以30,000元獲承租，實用呎租約58元，原業主於2013年12月以1,276萬元購入，現享租金回報率約3厘。

●香港仔景惠花園2座低層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，獲買家以535萬元買入，實用呎價約13,177元，新買家為同區客。

●鴨脷洲海怡半島5月全月錄39宗買賣，較4月28宗升近4成，其中27座中層E室，套三房間隔，實用面積約736方呎，以1,500萬元放盤兩個月，獲區內客接洽，議價後減價157萬元，以約1,343萬元成交，實用呎價約18,247元，新買家為分支客，睇樓三次即入市。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔5月全月錄得22宗成交，錄本月首宗交投，單位為8座低層D室，實用面積498方呎，兩房間隔，享園景，上月開價840萬元，現降價40萬元，以800萬元沽出，實用呎價16,064元。

●將軍澳居屋和明苑A座低層12室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望園景，放售約一個月後，由550萬元減價23萬元，以未補價第二市場售527萬元，實用呎價約9,777元，屋苑上月錄得2宗二手成交，平均實用呎價約9,145元。

●旺角利奧坊．凱岸1座低層A室，實用面積417方呎，兩房間隔，望樓景，每月租金18,000元租出，實用呎租約43.2元，業主於2018年8月斥資約1,129.44萬元購得，按現水平租金計，回報率約1.9厘。

●深水埗曉盈低層B室，實用面積296方呎，一房間隔，設開放式廚房，擁露台，望街景，最新以586萬元易手，實用呎價19,797元，原業主於2014年9月以446萬元入市，持貨近6年，現沽貨帳面獲利140萬元離場，單位升值31%。

●長沙灣宇晴軒3座高層D室，兩房間隔，實用面積約454方呎，以880萬元放盤7個月，獲區內客接洽，議價後減價22萬元，以約858萬元成交，實用呎價約18,899元，新買家為首置客，睇樓數次後入市。

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新界區

●荃灣柏傲灣1A座高層C室，實用面積421方呎，一房間隔，2月叫價988萬元，其後調整至918萬元，新近議價後以898萬元市價沽出，實用呎價21,330元，原業主於2017年2月以693.6萬元一手買入單位，持貨3年，帳面獲利204.4萬元或29%。

●東涌區5月共錄得129宗成交，較4月增16%，踏入6月首天即錄買賣，單位為水藍‧天岸3座低層B室，實用面積568方呎，兩房間隔，享機場海景，開價790萬元，議價後以770萬元成交，實用呎價13,556元。

●東涌昇薈2座高層C室，實用面積702方呎，兩房連儲物室間隔，享山景，叫價860萬元，最終以825萬元售出，實用呎價11,752元，新買家任職工程師，覓盤半年，終遇到上述交吉放盤，積極洽購後入市。

●青衣藍澄灣1座中層B室，實用面積約485方呎，兩房兩廳間隔，叫價由645萬元，減至618萬元成交，減價27萬元或約4%，實用呎價約12,742元，屋苑5月錄得9宗二手成交，平均實用呎價約12,741元。

●屯門居屋新圍苑E座低層3室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，減價14萬元，獲區內首置客即睇即買，已補價自由市場售396萬元，實用呎價9,875元。

●天水圍居屋天盛苑D座中層4室，實用面積539方呎，兩房兩廳間隔，同屋苑分支家庭客，以月租10,500元即睇即租，實用呎租19.5元。

●天水圍居屋天愛苑A座低層5室兩房戶，實用面積546方呎，區內客以475萬元已補價自由市場價購入換樓，實用呎價8,700元。

●元朗朗庭園5座高層G室，實用面積429方呎，兩房間隔，叫價600萬元，日前獲買家洽購，最終減價12萬元，以588萬元成交，實用呎價13,706元，新買家為天水圍新盤向隅客，兩輪銷售中均無抽中前籌，見入市新盤希望渺茫，迅速回流二手市場，原業主又肯減價，即承接自用。

●元朗5月共錄215宗二手成交，其中YOHO MIDTOWN第6座中層F室，實用面積685方呎，三房間隔，零議價下以980萬元沽出，實用呎價14,307元。

●上水居屋翠麗花園4座高層M室，實用面積約427方呎，兩房間隔，日前以10,200元獲承租，實用呎租約24元，業主於2010年2月以約110萬元購入，現租出享租金回報率約11厘。

●上水御林皇府6月首宗二手成交，為肯辛頓徑雙號洋房，實用面積3,003方呎，屬五房連四套房間隔，成交價3,660萬元，較原叫價約3,800萬元，減約140萬元，實用呎價約12,188元。

●大埔太湖花園5座低層連花園戶，實用面積440方呎，兩房間隔，連花園約384方呎，原開價700萬元，放盤1個月，累減73萬元，減幅10.4%，獲用家以627萬元承接，實用呎價14,250元。

●火炭居屋穗禾苑豐逸閣高層2室，實用面積550方呎，兩房間隔，望城門河景，原先叫價610萬元，放盤14日，減價2萬元，速獲外區上車家庭客，以已補價自由市場價608萬元承接，實用呎價11,055元，呎價創屋苑今年新高記錄。

●馬鞍山迎海‧駿岸6座低層D室，實用面積496方呎，兩房連儲物房間隔，望內園，新近以800萬元沽出，實用呎價16,129元，原業主於2015年9月以702萬元一手購入單位，持貨約5年，帳面獲利約98萬元，單位期內升值約14%。

●清水灣栢濤灣雙號洋房，實用面積3,193方呎，連1,113方呎花園，屬四房連三套間隔，並連兩個車位，獲家庭客承租，每月租金88,000元，實用呎租約27.6元，業主於2011年5月斥資5,000萬元購得，按現水平租金計，回報率逾2.1厘。

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