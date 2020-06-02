夜市UPDATES：美股道指升200點　港夜期見24100水平

美國經濟繼續重啟，此樂觀預期蓋過了社會動盪擔憂。道指目前報25,674點，升199點或0.78%；標指報3,069點，升14點或0.46%；納指報9,572點，升20點或0.22%。受外圍帶動，港股期指夜市報24,143點，升206點．高水147點。

分析指出，國際貿易局勢暫時穩定，各國經濟仍在復甦，使得目前市場情緒偏向積極，美股已較3月低位反彈不少，截止周一收市，納指僅比2月19日的近期歷史高點低2.7%；標指已較3月份的低點反彈了約39%，比2月的紀錄高點低了約10%。

另外，德國推出新一輪刺激計劃，歐洲股市集體上漲，德國DAX指數漲逾4%，英國及法國股市分別升0.92%及1.81%。

【21:30】市場聚焦全球經濟的正面信號，美股開市早段靠穩，道指升145點，至25,620點；納指升14點，至9,566點；標指升9點，至3,064點。

視像會議程式Zoom公布業績前，股價周一首度突破200美元，收報204.15美元，自上周五納入MSCI世界指數以來兩個交易日累漲近25%，自上次於3月公布業績以來市值勁增超過200億美元。Zoom股價早段升3.67%至211.64美元。

傳匯款商Western Union尋求收購同業MoneyGram，MoneyGram股價早段飆39%至3.6美元；Western Union股價升11.01%至22.99美元。

有報道指蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone在內地提供減價優惠，以延續當地經濟重啟後的增長勢頭。Apple股價早段跌0.02%至321.8美元。

摩根大通的策略員認為，大量現金尚未重投金融市場，意味高風險資產仍有上升空間，當投資者重新整合投資組合，資金可能湧入股市及流出債券。事實上，貨幣市場基金今年以來吸資1.2萬億美元，同時基金經理持有5,910億美元現金，屬史上罕見的水平。

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