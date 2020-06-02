【樓市震散】二手業主急需套現　持有僅一年照賣

香港經濟勢走下坡，衝擊樓市前景，心急業主寧蝕讓都要出貨套現。自「港版國安法」草案消息出現十多天以來，二手市場已錄至少約10宗住宅帳面損手買賣成交。當中牛池灣峻弦高層戶，原業主持有僅一年，以826萬港元低市價轉售，未計辣招稅，帳面已損失約70萬元。

市場消息稱，上址屬項目3座單位，實用面積501方呎，原業主急需套現，4月底連額外印花稅叫價835萬元放盤。由於叫價已低市價約8至10%，即吸引多組睇樓客參觀，議價後再減9萬元，獲同區用家承接，呎價16,487元。原業主去年5月以逾890萬元購入後一直自用，若連同辣招稅計，蝕逾150萬元。

【比華利山別墅9年貶值820萬】

事實上，新冠肺炎爆發後，過去約3個月期間，二手樓市至少已錄逾80宗帳面虧蝕個案，大埔比華利山別墅佔比例最多。包括銀池道雙號屋，實用面積2,048方呎，曾叫價2,800萬元放盤，市傳降價至2,448萬元獲承接，呎價11,953元。原業主持貨約9年，帳面貶值逾820萬元，為近日最大額損手個案。

【九龍城金‧御門5年冇升值】

資料顯示，九龍城金‧御門低層單位，實用面積506方呎，亦以約800萬元登記售出，呎價15,810元。原業主持貨約5年，是次成交價較購入價低約1.4%。

【海怡半島減價157萬】

此外，多個大型私人屋苑，近日都錄劈價或低市價成交。香港置業梁國輝指，鴨脷洲海怡半島27座中層E室，實用面積736方呎，以1,500萬元放盤約兩個月，減價157萬元，獲同區分支家庭以約1,343萬元購入，呎價約18,247元，低市價約3%。

【城市花園長線投資都賣】

收租業主沽優質貨。世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園10座低層連平台戶，原為長線投資物業，享海景，實用面積988方呎，放盤5個月，累減100萬元，以1,600萬元易手，呎價16,194元。原業主持貨約7年，帳賺650萬元。他認為，政府應撤銷辣招稅，增加二手市場買賣放盤，讓市民可以較容易上車。

【寶翠園跌價14%重返去年中】

豪宅屋苑跌勢更急。市場消息稱，西區寶翠園6座一個高層單位，實用面積905方呎，市傳剛售2,130萬元，呎價約23,536元。資料顯示，同座同面積單位，今年2月曾售2,480萬元，至今樓價跌約14%，重返去年中價位。

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