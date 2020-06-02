內地放水救小企！人民銀行：特殊安排與減息降準不矛盾

彭博報道，新冠肺炎疫情對經濟的衝擊仍在顯現，中國人民銀行(即中國央行)最新宣布，創設兩大直達實體經濟的貨幣政策工具；副行長潘功勝周二(2日)表示，創新工具是特殊時期做出的特殊監管政策安排，與現有的貨幣政策工具、減息降準政策工具並不矛盾。

他在北京舉行的新聞發布會上指出，這政策工具和以往的貨幣政策工具有差別，直接向中小金融機構購買小微企業的信用貸款，也是一種短期的政策安排。

他說：「我們可能只買4,000億(人民幣)，40%對應的貸款總量是1萬億。所以這些政策無論從性質上和規模上都談不上量化寬鬆。」他並指出，中國的貨幣政策工具還有空間，仍處於常態化的貨幣信貸政策範疇裏。

對中國央行再創設的普惠小微企業延期支持工具和信用貸款支持計劃，其提供的4,400億元人民幣再貸款資金和此前的1.8萬億額度不重疊；其中人民銀行會向特別目的工具(SPV)提供4,000億再貸款資金，SPV購買地方商業銀行發放貸款的40%，一年期不延期，SPV不向銀行收利息。

潘功勝稱，疫情對經濟社會的影響超預期，市場主體恢復生產穩定增長可能要比之前預期需要的時間長得多，也困難的多，尤其是中小微企業，「加大貨幣信貸政策力度支持是必須的。」

央行將從今年的6月起，按季度購買符合條件的地方法人銀行在今年3月1日到12月31日期間新發放的普惠小微信用貸款的40%，貸款期限要求不少於6個月，目前計劃安排6月、7月、10月和明年1月四次批量購買。

潘功勝坦言，在經濟下行壓力比較大的情況下，銀行的信貸資產質量受到影響也是必然的。「不光中國如此，國際上很多國家也是一樣，美國也是一樣。要求在今年未來的3個季度商業銀行需要加大撥備提取。為防止今年、明年甚至後年信貸資產質量下降，我們要做好準備。」

另外，潘功勝周二也提到，要求金融機構要防範道德風險和金融風險，例如說資金的空轉，「現在利率比較低，要防止出現資金的套利等。」

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