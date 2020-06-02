世界格局正轉變！印度「獎勵」外資手機廠撤華遷印

外國傳媒報道，不少跨國企業正考慮或已開始將供應鏈分散並遷出中國，有傳蘋果公司(Apple Inc.)計劃將近1/5產能，從中國轉至印度，而印度政府為促進該國成為全球手機製造中心，周二(2日)公布了規模500億盧比(約51億港元)的電子製造獎勵計劃，以吸引全球首5家和印度本地的手機製造商在印度生產。

印度企圖透過奬勵計劃，在南韓、中國內地和台灣的生產基礎上，發展為讓產品增加20到30%附加價值的價值鏈、增加外匯存底，以及在印度創造約100萬個就業職位。

有印度官員早前透露，蘋果公司預計未來5年，在印度生產400億美元(約3,120億港元)的智能手機，並透過代工廠緯創資通與富士康出口，若此計劃實現，蘋果公司將成為印度最大出口商。

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