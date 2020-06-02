Facebook對特朗普言論無為而治 員工不滿發起「遠程罷工」

社交媒體巨頭陷入風波，Facebook創辦人朱克伯格表示平台不該當「真理仲裁者」(be arbiters of truth)，這引起部分公司員工不滿，他們發起「遠程罷工」。Facebook股價跌逾2%。

朱克伯格早前指應保障大家表達自由，且不規範政治人物的言論。此前Twitter選擇遮蔽美國總統特朗普的煽動言論，但Facebook卻採取「無為而治」的政策。

報道指，許多Facebook對公司政策感到不滿，他們敦促Facebook管理階層對特朗普言論採取更強硬的立場，不少人甚至在公司email中添加了一條自動消息，說他們「出門抗議」，從原本在家辦公中「遠程罷工」。

特朗普曾在Twitter跟Facebook發文稱：「哪裏有搶劫，就朝哪裏開槍」，這段話被指背後有種族歧視的歷史。

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