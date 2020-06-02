【財經評論】港金融業成磨心　挽狂瀾須先求穩

美國要制裁香港，影響不僅限於貿易，更重要的是金融業！美國作為全球第一大經濟體，結合美元霸權，手執全球金融業牛耳，若落實針對香港業界，接下來除了撤資撤僑外，還可以透過美資評級公司唱衰香港，更甚是透過美元結算設限動搖港元聯匯制度，主導毀港劇本，劍指中國內地，無所不用其極。香港金融業一倒，樓市必然跟隨，足見資產價格正處暴風前夕，形勢火燒眼眉，可港府一貫無能為力，一地之衰敗豈非無因？香港人愁困危城，苦不見出路！

疫後中美角力升級，美國藉「港版國安法」一事意圖取消香港的獨立關稅區特殊地位，還高調放售在港領事館物業。美資作為香港的主要外資來源，如此舉動必然會對香港帶來衝擊，繼而影響其他外資的信心，形成骨牌效應。香港的貿易和金融業兩大命脈皆被斷的話，經濟何止不堪一擊，隨時是「黑洞式」下插，可預見接下來是港元波動、信貸評級被下調、企業融資困難、倒閉、失業率惡化，社會難安等一連串惡性循環，實在難以想像。

可香港是否真的無險可守？誠然非也。「港版國安法」是香港安內之途。觀乎內地是最先走出疫情陰霾的新興市場，龐大的內需和領先的新經濟發展，成為復甦動力來源，亦成為香港經濟最有力支持，問題只在乎港府是否有所作為，加以善用。

事實上，香港是自由市場，資金自由進出，好景時「水浸」，逆境時「四散」，廿多年前的亞洲金融風暴正是例子。可為何過去一年，香港局勢動盪，但資產價格仍能保持相對穩定？這正正說明今時今日內地資金舉足輕重，隨着未來將有更多中資科企來港上市，能鞏固香港作為境外融資中心的地位。其實，外資留港與否，更多取決於投資回報和前景，這得靠中港兩地合作來維護。

目前美方的盤算是「亂」，要的是香港金融業崩潰令中國內地傷得更重，故「穩」才是出路！說到底，中港一條心是抗美的利劍，現時既要盡快平亂，亦須正視這些年港府管治班子所託非人，致令兩地溝通斷層，弄得經濟民生諸事不順，家無寧日，才予敵人有機可乘。

政經從來都分不開，如今人心散亂，不少中高產一族人未走錢先走，眼看競爭對手新加坡經濟備受疫情衝擊，惟非居民存款卻急升，相信正正是坐享香港亂局，漁人得利！香港落得不戰而敗，豈不哀哉？若再不立即團結求穩，讓敗局持續的話，只怕欲救無從！

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