澳門六月賭收勢再冧九成

新冠肺炎疫情陰霾持續籠罩澳門博彩業。計至今年5月，澳門博彩收入已連跌8個月，不同券商發表最新研究報告，預測當地六月賭收有機會再按年大跌90%。一旦成真，即澳門博彩業收入連續三個月出現按年收縮九成或以上。

其中，券商花旗表示，5月澳門賭收按年跌93%，較四月跌97%有改善，相信是貴賓廳贏率在5月稍為正常化所致。然而，由於內地往澳門的個人遊和旅行團簽證仍未解封，加上中港澳三地的隔離措施仍然生效，令5月澳門賭場人流量維持接近零的水平。

花旗稱，假設澳門本月內撤銷隔離措施，及由本月起分階段放寬旅遊限制，6月賭收或達25億澳門元，即按年下跌90%，相當於日均賭收8,300萬澳門元。該行維持澳門第3季賭收按年跌32%的預測，預料要到第4季賭收才可恢復按年增長，又維持全年賭收按年收縮45%的預測。

此外，中金公司亦發表報告，估計5月澳門貴賓廳博彩收入按年下跌89至91%、中場賭收按年跌95至97%。該行假設若6月大灣區內城市包括澳門恢復通關，澳門博彩收入於6月的按年跌幅或會收窄到60至70%，否則將維持5月相近的跌幅，即按年跌90至95%。

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