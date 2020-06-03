【名家筆陣】鄧偉志：捕捉內地「疫」市機遇

受新冠肺炎疫情影響，全球各地今年均經歷了明顯的市場波動，內地市場亦不例外。在動盪的市況下，我們希望透過分享在中國股市、債市的投資策略，從而為中國市場收益投資者提供一些達致資產增值的線索。

在新冠肺炎疫情還未出現之前，我們一直看好中國內地的醫療健康板塊。由年初至今，該板塊的表現在眾多行業當中最為突出，而專注在檢測科技、疫苗研究及製作的企業股價更因為新冠肺炎疫情而出現大幅上升。另外，一些在電子商貿及5G升級等趨勢下受惠的科技企業亦跑贏大市。相對而言，地產、能源及金融行業的表現則較為遜色。

隨着內地汽車銷售逐漸回暖，汽車股預期將會做好。為支持經濟，中央政府亦將加快基建投資，像水泥、工業機械等都將是值得留意的行業。此外，新冠肺炎疫情已讓不少企業意識到加深、加快自動化生產流程和減少人手的重要性。長遠而言，這將對科技板塊中具領導地位的企業產生積極作用。

歐美地區的疫情有可能會導致需求及出口下跌，從而影響中國內地的經濟。新一輪的中美摩擦風險亦有機會影響大市的氣氛。綜合上述兩項因素，我們對中國股市的前景亦將繼續抱相對審慎的態度。

在債券方面，我們較為看好中國企業債券。當中，離岸美元債券在估值和市場供求平衡等因素方面都較在岸債吸引。若美元債息在未來進一步回落，人民幣債券或可提供更多具吸引力的收息機會。

我們現時已大幅轉投美元投資級別債券，而行業分類當中包含了不少科技公司，以及一些國企和公用事業。雖然我們亦增持了不少內地地產發展商的高息債，但我們仍將以謹慎為原則去挑選高質素和擁有強勁現金流的企業，以免墮入價值陷阱。

無論在中國股市還是債市，我們均已開始在未來重啟經濟及刺激消費主題底下有機會受惠的行業板塊，以及因疫情導致發展步伐加快而有機會在長線受惠的領域作出部署。然而，現時的企業盈利預測或許未完全反映疫情帶來的影響，市場在短期內有可能呈現上落橫行的格局。透過適時調配投資組合的股票比重，投資者或可捕捉一些相對短線的機會。總括而言，妥善地作出資產配置、選股和風險管理或許是投資者達資產增值的竅門。

鄧偉志

施羅德投資管理北亞地區多元化資產產品副主管

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